„Stay strong“: Cham nimmt Abschied von Jo Lindner – Pater gibt seltene Einblicke

Unter leisen Orgeltönen füllt sich St. Jakob langsam. Vom Traueraltar aus lächelt Johannes „Jo“ Lindner seine Familie in der ersten Reihe der Chamer Stadtpfarrkirche an. Taschentücher liegen bereit. Zum Einsatz kommen sie, als „Im Himmel gibt es keine Tränen mehr“ des hiesigen Kirchenmusiker und Komponisten Sepp Meindl erklingt. So bunt das Leben des plötzlich verstorbenen Fitness-Influencers in Thailand auch war, der Gedenkgottesdienst in seiner Heimat wird an diesem Samstagvormittag traditionell verlaufen – bis auf einen Satz.