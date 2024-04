Kaum Versammlungen von Cannabis-Fans in Bayern

Cannabis-Legalisierung - Cannabispflanzen (ca. 4 Wochen alt) in ihrer Wachstumsphase stehen in einem Aufzuchtszelt unter künstlicher Beleuchtung in einem Privatraum. - Foto: Christian Charisius/dpa

Seit Ostermontag ist die Teil-Legalisierung von Cannabis in Kraft - Befürworter lassen sich auf Bayerns Straßen bislang aber kaum sehen. Am Montag gab es zunächst keine größeren Versammlungen, wie die bayerischen Polizeipräsidien der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Am Nachmittag sollte es in München zu einer Versammlung unter dem Motto „Liberalitas Bavariae statt CSU-Verbotsirrtum“ kommen. Angemeldet waren laut dem Kreisverwaltungsreferat jedoch nur 20 Menschen.

In Berlin wurden die neuen Freiheiten gefeiert: Hunderte Menschen versammelten sich vor dem Brandenburger Tor und zündeten Joints an.

Mit dem neuen Cannabisgesetz ist der Besitz von bis zu 25 Gramm der getrockneten Droge im öffentlichen Raum erlaubt. Privat sogar bis zu 50 Gramm. Angebaut werden dürfen gleichzeitig drei Pflanzen. Samen, Pflanzen und geerntetes Cannabis müssen gegen Diebstahl und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden.

