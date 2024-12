Karriereknick für Marianne Schieder: Auf Platz 24 der Bundestagsliste durchgereicht

Zwei SPD-Politikerinnen vertreten bisher die Oberpfalz im Bundestag. Beim Parteitag der BayernSPD am Samstag in Bamberg konnte sich nur Carolin Wagner einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste sichern.









Bitteres Ergebnis für die Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder bei der Listenreihung zur Bundestagswahl beim Landesparteitag am Samstag in Bamberg: Erfolglos kandidierte sie für Platz 12 und 16, wurde am Ende auf Platz 24 durchgereicht. Nach jüngsten Umfragewerten für Bayern gelten aktuell nicht mehr als die ersten zehn Plätze bei der Wahl am 23. Februar als wahrscheinlich sicher – bei aller Unsicherheit von Prognosen. Für Schieder bedeutet es das voraussichtliche Aus nach 19 Jahren im Bundestag. Die Regensburger Abgeordnete Carolin Wagner, Co-Vorsitzende der bayerischen Landesgruppe im Bundestag, erhielt Platz 8. Mit dem Oberpfälzer Juso-Vorsitzenden David Mandrella sicherte sich ein politischer Newcomer Platz 15.



„Schwer enttäuschend“

Ein Gesamtergebnis, das beim Vorsitzenden des SPD-Unterbezirks Regensburg, Sebastian Koch, für deutliche Kritik sorgte: Die Listenreihung sei in vier Achterblöcken erfolgt. „In jedem sind wir leider hinten als Oberpfalz SPD.“ Zumindest Mandrellas Platzierung wertete er als Erfolg. Mit Schieder eine stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion auf Platz 24 zu reihen, sei jedoch trotz insgesamt starkem Kandidatinnenfeld „schwer enttäuschend, zumal Marianne Schieder wie möglicherweise keine Zweite bei uns den ländlichen Raum repräsentiert“.



An die Spitze der Landesliste wurde am Samstag der fränkische Bundestagsabgeordnete Carsten Träger gesetzt. Der 51-Jährige aus der SPD-Hochburg Fürth, der in Berlin gemeinsam mit Wagner die SPD-Landesgruppe leitet, erhielt 81 Prozent der Delegiertenstimmen.



Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD in Bayern 18 Prozent der Stimmen erzielt und war mit 23 Abgeordneten aus dem Freistaat in den Bundestag eingezogen. Im „BR-Bayerntrend“ – einem wichtigem Meinungstest zur Landespolitik – lagen die Sozialdemokraten Ende November aber nur noch bei neun Prozent.





Scharfer Angriff auf Union

Träger zeigte sich am Samstag dennoch optimistisch. „Wir werden noch viele Schwarzseher überraschen“, sagte er in seiner Bewerbungsrede vor den mehr als 120 Delegierten. Es gebe die Chance für die Sozialdemokraten, mit Bundeskanzler Olaf Scholz an der Spitze, auch diesmal wieder stärkste politische Kraft zu werden. „Friedrich Merz ist nicht besser als Armin Laschet“, meinte er. Mit einer Unions-geführten Regierung wären nach seinen Worten viele für die Bürger wichtigen Projekte wie das Deutschlandticket, die Mietpreisbremse, eine Reform der Schuldenbremse oder die Einführung eines Industriestrompreises gefährdet. Träger forderte unter anderem eine Anhebung des Mindestlohnes auf 15 Euro pro Stunde. „Das Leben ist teuer geworden“, sagte er.



Die Vorsitzende der Bayern-SPD, Ronja Endres, hatte zuvor die Errungenschaften der SPD-geführten Bundesregierung hervorgehoben und eine besonnene und gleichzeitig entschlossene Ukraine-Politik als Beispiel genannt. „Mit Olaf Scholz haben wir einen Bundeskanzler, der nicht mit deutscher Sicherheit Russisch-Roulette spielt“, sagte Endres.

