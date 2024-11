Karl-Krimi im Podcast: Die Ermittlungen und der aktuelle Stand

Der Fall Karl hat über die Region hinaus für Aufsehen gesorgt. Wir tragen in dieser Folge zusammen, was im Fall Karl mittlerweile bekannt ist. − Foto: MG Bayern/ Archiv

Die Ermittlungen rund um den Bauunternehmer Günther Karl haben über Niederbayern hinaus für Aufsehen gesorgt. Im Podcast „Karl-Krimi – Der Fall des niederbayerischen Abbruchkönigs“ beleuchten wir den Unternehmer Günther Karl von mehreren Seiten. In dieser Folge tragen wir zusammen, was im Fall Karl mittlerweile bekannt ist.





Hier finden Sie einen zum Thema passenden Audio-Beitrag von Audiorella. Klicken Sie auf "Beitrag ansehen", um den Inhalt anzuzeigen. Mit dem Klick auf "Beitrag ansehen" erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an den Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Infos finden Sie unter www.pnp.de/datenschutzerklärung





Der Bauunternehmer Günther Karl aus Hengersberg (Landkreis Deggendorf) steht laut der Staatsanwaltschaft Passau im Verdacht, belastetes Bodenmaterial und Bauschutt illegal entsorgt zu haben. Schon seit Ende 2019 wird gegen ihn ermittelt. Nun, knapp fünf Jahre nachdem der mutmaßliche Umweltskandal bei der Firma Karl Bau GmbH bekannt wurde, steht die Staatsanwaltschaft Passau nach Aussagen von Oberstaatsanwalt Klaus Fruth kurz vor dem Abschluss der Ermittlungen. Noch heuer könnte es zu einer Anklage kommen. Doch worum geht es dabei? Die PNP hat die Ermittlungen zum Anlass genommen, den Unternehmer Günther Karl in einem Podcast von mehreren Seiten zu beleuchten.



Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Sonderseite.



In der ersten Folge war die Person Günther Karl zentrales Thema. Wir haben mit PNP-Redakteuren und Wegbegleitern über seine spektakulärsten Abrisse gesprochen, um so ein Bild von ihm zu bekommen.





Folge 2 nun verfügbar





Für Folge 2 “Die Ermittlungen und der aktuelle Stand” tragen wir nun nochmal zusammen, was im Fall Karl mittlerweile bekannt ist. Was wird der Karl Bau GmbH vorgeworfen? Was ist in der Kiesgrube Jederschwing (Landkreis Passau) genau passiert? Was hat der 1-Euro-Deal in Freyung damit zu tun? Wieso gab es eine riesige Razzia in der Firmenzentrale? Was ist bei der Festnahme von Günther Karl passiert? All diese Fragen wollen wir in dieser Folge beantworten – und so zeigen, wie aus dem Abbruch-König ein Verdächtiger wurde.





Abfallexperte im Podcast





Zu Wort kommt unter anderem auch ein Experte im Abfallrecht beim Landratsamt Passau. Außerdem gibt der ehemalige PNP-Redakteur Helmuth Rücker Einblicke in seine Recherchen. Als langjähriger Redakteur kennt er Günther Karl schon lange bevor die Vorwürfe bekannt werden. Vor zwei Jahren saß er dann als Redaktionsleiter in Vilshofen und recherchierte nach einem anonymen Hinweis zu den Vorwürfen in Jederschwing. Und das schon Monate bevor die Vorwürfe durch eine große Razzia in der Firmenzentrale öffentlich bekannt werden. Er ist tief im Fall Karl drin und berichtet im Podcast von seinen Erfahrungen und der Zusammenarbeit mit der Baubranche und der Staatsanwaltschaft. Hören Sie nun Folge 2 des Karl-Krimis auf allen gängigen Audio-Plattformen oder oben im Webplayer.





Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob für uns haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@mgbayern.de.