Kanu und Schlauchboot fahren, auf einem Stand-up-Paddling Board (SUP) einen ruhigen See entlang paddeln oder ganz klassisches Baden: Bayern hat touristisch viel zu bieten, besonders auf dem Wasser. Doch wenn sich zu viele Menschen an einem Platz tummeln, wird dies schnell zum Problem für insbesondere die Natur, oft wird dieses Problem auch als „Overtourism“ bezeichnet.