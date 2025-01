Kaninchen in Container entsorgt - Tatverdächtige gefunden

Ausgesetztes Kaninchen stirbt in Altkleidercontainer - Nach dem Fund zweier ausgesetzter Kaninchen ermittelte die Polizei eine Tatverdächtige. - Foto: ---/Polizeiinspektion Neutraubling]/dpa

Zwei Haustiere werden in einem Altkleidercontainer ausgesetzt. Nur eines wird lebend gefunden. Die Polizei startet daraufhin einen Zeugenaufruf – mit Erfolg.

Nach dem Fund eines toten und eines entkräfteten Kaninchens in einem Altkleidercontainer in Thalmassing (Landkreis Regensburg) hat die Polizei eine Tatverdächtige ausfindig gemacht. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wie es in einer Mitteilung der Beamten hieß. Durch einen Zeugenaufruf seien zahlreiche Hinweise eingegangen, die letztlich zu der Frau geführt hätten.

Am Freitag hatte den Angaben zufolge ein Mitarbeiter einer Recyclingfirma die Altkleidercontainer entleert und dabei die beiden Kaninchen gefunden. Sie seien dort in einem Karton offensichtlich entsorgt und tagelang zurückgelassen worden. Das überlebende Kaninchen wurde von Polizisten kurzerhand Willi getauft und in ein Tierheim gebracht. Dort werde es weiterhin aufgepäppelt, hieß es.

