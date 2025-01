Kaninchen in Altkleidercontainer ausgesetzt: ein Tier stirbt

Ausgesetztes Kaninchen stirbt in Altkleidercontainer - Das gefundene Kaninchen wurde von der Polizei mit Nahrung und Wasser versorgt. - Foto: ---/Polizeiinspektion Neutraubling]/dpa

Zwei Haustiere werden in einem zugesperrten Container entsorgt. Nur eines der beiden überlebt. Die Polizei sucht nach dem oder der Verantwortlichen.

Zwei Kaninchen sind in einem Altkleidercontainer in Thalmassing (Landkreis Regensburg) ausgesetzt und tagelang zurückgelassen worden. Erst bei der Entleerung hatte ein Mitarbeiter einer Recyclingfirma die Tiere gefunden, wie die Polizei mitteilte. Eines der Tiere sei zu dem Zeitpunkt bereits tot gewesen. Das andere war dehydriert und in einem schlechten Gesundheitszustand.

Die alarmierten Polizisten tauften das Kaninchen kurzerhand Willi und versorgten es mit Wasser und Futter, wie es hieß. Anschließend brachten sie es in ein Tierheim, wo es weiter aufgepäppelt werden sollte. Die Ermittler vermuten, dass die Tiere im schlimmsten Fall ohne Futter und Wasser bis zu einer Woche eingesperrt waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

