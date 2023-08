Kane vor Bayern-Start: Vertrag laut «Independent» fixiert

Harry Kane - Fans des FC Bayern München warten am Vereinsgelände an der Säbener Straße auf die Ankunft von Harry Kane. - Foto: Mladen Lackovic/dpa

Harry Kanes erster ganzer Tag in München könnte ereignisreich werden. Laut «The Independent» ist der Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Für einen Supercup-Einsatz sind «alle Möglichkeiten offen».

Die offizielle Bestätigung des Muliti-Millionen-Transfers von Tottenhams Topstürmer Harry Kane zum FC Bayern München durch die Vereine stand auch am Samstagvormittag noch aus. Nach einem Bericht der britischen Zeitung «The Independent» soll der Vertrag allerdings bereits von Kane unterschrieben worden sein und der 30-Jährige auch schon in der Supercup-Partie am Abend (20.45 Uhr) zwischen dem deutschen Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger RB Leipzig spielberechtigt sein. Die Unterschrift unter den Kontrakt erfolgte laut «Independent» gegen 2.00 Uhr am Samstagmorgen. Die Bayern sollen Kane für vier Jahre an sich gebunden haben.

Nach einem intensiven Transfer-Poker der Vereine über mehrere Wochen war Kane am Freitagabend mit einem Privatflieger in Bayern eingetroffen. Gleich nach der Ankunft wurde in einem Münchner Krankenhaus mit dem Medizincheck begonnen. Die Modalitäten des Wechsels waren zuvor ausverhandelt. Die Münchner zahlen erstmals mehr als 100 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler. Tottenham könnte laut Medienberichten inklusive Bonuszahlungen bis zu 120 Millionen Euro kassieren. Dazu kommen angeblich 25 Millionen Euro Jahresgehalt für den Mittelstürmer. Kane soll in München ein adäquater Ersatz für den vor einem Jahr zum FC Barcelona gewechselten Polen Robert Lewandowski (34) sein.

Kane war das wichtigste Transferziel der Münchner Entscheider in diesem Sommer. Der Transferausschuss um die alten Macher und Aufsichtsräte Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß war bereit, für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft finanziell über bisherige Grenzen zu gehen. Federführend abgewickelt wurde er vom neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Der 55-Jährige war Ende Mai nach der Trennung von Oliver Kahn vom Finanzvorstand zum neuen Bayern-Boss aufgestiegen. Noch am Freitag hatte Trainer Thomas Tuchel bestätigt, dass die Verpflichtung von Kane «höchste Priorität» für den Rekordmeister besitze.

Kane soll in München im Trikot mit der 9 mit Toren dafür sorgen, dass die Bayern in der kommenden Saison möglichst in allen Wettbewerben bis zum Ende um die Titel kämpfen, insbesondere in der Champions League. Womöglich werden ihn die Fans schon am Samstagabend erstmals im Münchner Trikot in Aktion sehen. «Es sind alle Möglichkeiten offen», hatte Tuchel zu einem möglichen Blitzdebüt des Neuzugangs im Supercup gesagt. «Zunächst ist das Entscheidende, dass er unser Spieler ist», sagte Tuchel: «Wir haben Zeit.»

Am Samstagvormittag ist noch einmal ein Training des Münchner Teams angesetzt. Da dürfte Kane erstmals auf seine neuen Teamkollegen stoßen. Kane hatte die komplette Saisonvorbereitung bei Tottenham mitgemacht und ist darum körperlich fit. Tuchel hatte am Freitag alle Optionen für offen erklärt, also Kaderplatz, Startelfeinsatz und Einwechslung.

