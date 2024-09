Kane lobt starken Olise: „Genießt seinen Fußball“

Bei der nächsten Münchner Torgala sticht ein Spieler ganz besonders heraus. Der Sportvorstand lobt eine spezielle Szene.

Mit seinem fünften Saisontreffer hat Bayerns Stürmerstar Harry Kane die Spitze der Torjägerliste in der Fußball-Bundesliga übernommen. Matchwinner beim beeindruckenden 5:0 der Münchner bei Werder Bremen war aber ein Anderer: Michael Olise traf an der Weser doppelt und bereitete zwei weitere Treffer vor.

„Michael war eine konstante Gefahr“, lobte Kane den 22 Jahre alten Rechtsaußen, der vor der Saison für 53 Millionen Euro von Crystal Palace gekommen war. „Er ist in erster Linie ein richtig guter Spieler. Zudem ist er ein top Junge. Er genießt es, in München zu sein“, sagte Kane über den Nationalspieler Frankreichs.

Erste Vergleiche mit Arjen Robben

Mit seiner Geschwindigkeit und seinen Dribblings stellte Olise die Bremer immer wieder vor riesige Probleme. „Er hat eine tolle Mentalität, will sich immer verbessern, will immer mehr Tore und Assists. Das ist eine tolle Einstellung. Denn du musst hungrig sein, um dich zu entwickeln. Und genau das ist er“, lobte Kane den in London geborenen Olise.

Einige wollten den Franzosen nach seiner Galavorstellung bereits mit dem Niederländer Arjen Robben vergleichen, der von 2009 bis 2019 zehn Jahre lang bei den Bayern brilliert hatte. „Das ist ein großer Vergleich, das ist noch ein langer Weg. Robben war einer der Besten der Welt auf seiner Position“, sagte Kane zu diesem Vergleich. „Aber Michael genießt seinen Fußball, genießt seine Zeit in München. Er war heute fantastisch.“

Eberl lobt Defensivaktion von Olise

Das sah auch Sportvorstand Max Eberl so. Eberl hob aber nicht einen der beiden Treffer von Olise oder eine andere Offensivszene hervor, sondern eine Abwehraktion des Franzosen kurz nach der Pause. „Als sich dann Bremen einmal durchgespielt hat, klärt wohlgemerkt Michael Olise im eigenen Strafraum – das ist Bayern München!“, sagte Eberl.

© dpa-infocom, dpa:240922-930-239493/1