Kane am Sprunggelenk verletzt: Entwarnung bei Pavlovic

Münchens Torjäger Kane erleidet in Darmstadt eine Verletzung am Knöchel. Zu Englands Nationalteam reist er dennoch. Youngster Pavlovic kann unbesorgt zum DFB-Team reisen.

Stürmerstar Harry Kane hat sich beim 5:2 des FC Bayern bei Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen. Dies teilten die Münchner am Sonntag mit. Der 30-Jährige ist demnach dennoch zur englischen Nationalmannschaft gereist. Der Kapitän werde dort „in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern“ von den Teamärzten behandelt.

Entwarnung gab es bei Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic, der erstmals zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft stößt. Nach seiner leichten Kopfverletzung stehe der 19-Jährige dem DFB-Team zur Verfügung, teilten die Münchner mit.

„Ist nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Nur einen Ellenbogen abbekommen. Also passt alles. Mit dem Kopf auch alles gut“, hatte Pavlovic nach dem Spiel gesagt, im Gesicht aber sichtbar gezeichnet vom Zusammenprall mit Darmstadts Oscar Vilhelmsson.

Allrounder Raphaël Guerreiro hat allerdings einen kleinen Muskelfaserriss im linken, vorderen Oberschenkel erlitten. Der Portugiese wird dem FC Bayern zufolge daher nicht zur Nationalmannschaft reisen und in München an seinem Comeback arbeiten.

Kane war nach dem lockeren Sieg am Samstag mit einem dicken Knöchel direkt aus dem Stadion gehumpelt, statt sich von den mitgereisten Fans für seinen 31. Saisontreffer feiern zu lassen. „Es ist ein wenig schmerzhaft“, berichtete Kane, der in seiner Laufbahn schon öfter wegen einer Knöchelverletzung pausieren musste.

Der Engländer hat mit 31 Bundesligatreffern nicht nur eine persönliche Karriere-Bestmarke aufgestellt, sondern auch den Uralt-Rekord von Uwe Seeler als erfolgreichster Debütant geknackt. Seeler erzielte in der Premierensaison 1963/64 in 30 Spielen 30 Tore, Kane hat es in nur 25 Partien bereits auf eins mehr gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240317-99-370169/2