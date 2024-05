Kanadier Dent neuer Eishockey-Trainer in Augsburg

Die Augsburger Panther gehen die neue Saison mit Ted Dent an. Der Kanadier wird Nachfolger von Cristof Kreutzer.

Die Augsburger Panther haben Ted Dent als Cheftrainer verpflichtet. Der 54-jährige Kanadier wird Nachfolger von Christof Kreutzer. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. Dent war zuletzt für die Flint Firebirds in der kanadischen Ontario Hockey League (OHL) tätig. „Ich kann es kaum erwarten, diese neue Herausforderung in Augsburg anzugehen“, sagte Dent.

„Ted stand in seiner Trainerkarriere immer mal wieder kurz vor einem Wechsel nach Europa, nun geht er den Schritt nach Augsburg. Es freut mich sehr, dass wir ihn von dem großen Projekt bei den Augsburger Panthern in der Deutschen Eishockey Liga überzeugen konnten“, erklärte Sportdirektor Larry Mitchell in der Vereinsmitteilung. „Ich kenne Ted Dent seit vielen Jahren sehr gut und schätze seine Expertise“, sagte Mitchell.

Sportlich standen die Augsburger in der DEL als Absteiger fest und hatten sich daraufhin von Kreutzer getrennt. Die Schwaben bleiben allerdings erstklassig, da die Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL2 geholt hatten, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg nicht erfüllt und sich auch nicht für einen Platz beworben hatten.

