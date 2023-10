Kaltfront zieht über Bayern - und bringt den ersten Schnee im Bayerwald

Am Sonntag gab der Winter ein erstes Gastspiel im Bayerwald, wie hier im Landkreis Regen. − Fotos: vifogra

Der Altweibersommer ist vorbei. Nach einer Kaltfront, die Bayern mit schauerartigen und lokal gewittrigen Regenfällen am Wochenende von Nordwest nach Südost überquerte, wird es deutlich kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bayerischen Wald fiel am Sonntag der erste Schnee.









Am Sonntag stiegen die Temperaturen kaum mehr über 10 Grad, in der Nacht zum Montag warnte der DWD im gesamten Freistaat vor Frost mit Werten um den Gefrierpunkt. „Der Herbst greift also voll durch“, sagte DWD-Meteorologe Marcel Schmid. Nachdem es in den Höhenlagen der Alpen bereits zu Schneefällen kam, fielen die ersten Flocken am Sonntagabend auch im Bayerischen Wald, etwa im Landkreis Regen.



Zu Beginn der neuen Woche beruhigt sich das Wettergeschehen dem DWD zufolge verbreitet mit Höchstwerten von meist unter 15 Grad.

− dpa/lai