Kaltfront mit Schneeschauern erreicht Bayern: Chance auf weiße Weihnacht in höheren Lagen steigt

Kurz vor Weihnachten ist ein wenig Schnee in höheren Lagen zu erwarten. Das teilt der Deutsche Wetterdienst mit.









Nach den milden Temperaturen der vergangenen Tage wird es zum Wochenende mit Minusgraden in höheren Lagen kalt in Bayern. Hinter einer Kaltfront fließt Meeresluft polaren Ursprungs nach Bayern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.





Glätte auf den Straßen möglich

Die Tiefstwerte liegen bei zwei bis minus drei Grad, in den Alpentälern um minus fünf Grad. Es herrscht trübes Wetter mit Schauern, die oberhalb von 500 Metern als Schnee fallen, im Bergland könne es auf den Straßen vorübergehend glatt werden.



In den Alpen erwartet der Wetterdienst oberhalb von 800 Metern Meereshöhe fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee, in den Mittelgebirgen ein bis fünf Zentimeter. Abgesehen davon wird es laut der Vorhersage windig mit kräftigen Böen aus westlicher Richtung.

− dpa