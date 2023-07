Kaltfront in Bayern bringt kaum Abkühlung: Aber Gewitter

Wetter - Eine Kaltfront mit dunklen Wolken zieht über eine Landschaft - Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat zum Wochenstart starke Gewitter in Bayern angekündigt. Am Montagvormittag werden sie für Franken erwartet und ab Mittag bis in die Nacht hinein in Südbayern, wie der DWD am Montag mitteilte. Grund dafür sei eine Kaltfront, die von Nordwest nach Südost über Bayern hinwegziehe. Abkühlung sei aber nicht in Sicht. Die Temperaturen erreichen am Montag laut DWD Höchstwerte von 28 bis 32 Grad.

Wegen des Gewitters sei mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag soll sich das Wetter vorerst wieder beruhigen. Nur im Süden von Bayern kann es nach DWD-Angaben zu Beginn der Nacht örtlich noch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen.

Für den Dienstag rechnet der Wetterdienst tagsüber mit viel Sonne und Temperaturen von 31 bis 37 Grad, bevor am Abend dann ein Unwetter einsetzt. In der Nacht zum Mittwoch könne es demnach örtlich zu heftigem Starkregen, Hagelschlag und sogar zu Orkanböen kommen. Am Mittwoch soll es laut DWD mit 25 bis 30 Grad nicht mehr ganz so heiß werden.

