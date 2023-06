Der Juni verabschiedet sich mit Regen – Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in der Region

Am Freitag kann es in Bayern zu Starkregen kommen. −Symbolbild: Arne Dedert/dpa

Man soll aufhören, wenn‘s am schönsten ist. Genau das scheint der Juni am Wochenende vor zu haben. Er macht den Abschied aber leicht und lässt am Freitag Gewitter über Bayern ziehen. Die können örtlich sogar stark ausfallen. So stark, dass der DWD bereits vorausschauend warnt.









Tief „Nikolaus“ zieht am Freitag über weite Teile Bayerns und ergießt seine kräftigen Gewitter über den Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat gegen Mittag die ersten Warnungen vor starkem Gewitter ausgegeben.



Lesen Sie dazu auch: Wegen der drohenden Gewitter: Wie bereite ich mein Haus auf Starkregen vor?



Sie betreffen die Oberpfalz (Landkreis Neumarkt), Niederbayern (Landkreis Kelheim), Oberbayern (Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen sowie Stadt Ingolstadt) und Mittelfranken (Landkreis Roth). Erwartet werden örtlich Unwetter mit stürmischen Böen, Hagel und Starkregen. In der Nacht sollen die Gewitter zwar abklingen, der Regen wird weitergehen – so die Voraussage des DWD.

− ade