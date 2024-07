„Kämpfe in sehr schwerer See“: Entertainer Michael Schanze trauert um seine Lebensgefährtin

Seine Uschi sei in der Pandemie seine „Speerspitze“ zur Außenwelt gewesen, sagt Entertainer Michael Schanze. Jetzt trauert der Sänger, Moderator und Schauspieler um seine Lebensgefährtin.









Fernsehstar Michael Schanze (77) trauert um seine Lebensgefährtin Uschi Köhl. „Ich kämpfe gerade in sehr schwerer See“, sagte Schanze der „Bild“-Zeitung. Er habe Köhl am Montagnachmittag im gemeinsamen Zuhause in München gefunden. „Der Arzt meinte, Uschi hatte trotzdem keine Chance“, sagte Schanze. „Bei der Obduktion seien massive Gehirnblutungen festgestellt worden.“ Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte Schanze, er könne Köhls Tod und die Ursache bestätigen.





Lebensgefährtin als „Speerspitze zur Außenwelt“

Schanze, der einst Shows wie „1, 2 oder 3“, „Flitterabend“ oder „Kinderquatsch mit Michael“ moderierte, hatte sich 1996 von seiner damaligen Frau, mit der er drei Söhne hat, getrennt. Später ließen sich die beiden scheiden.



Während der Corona-Pandemie lebte Schanze weitgehend zurückgezogen. Nachdem er 2019 eine beidseitige Lungenembolie erlitten und sich monatelang ins Leben zurückgekämpft hatte, habe er zur Risikogruppe gezählt. Seine Lebensgefährtin Uschi sei in dieser Zeit seine „Speerspitze“ zur Außenwelt gewesen.

− dpa