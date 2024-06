Kabinett legt Kommunalwahltermin auf 8. März 2026 fest

Die nächsten bayerischen Kommunalwahlen stehen 2026 an. Nun hat sich das Kabinett auf den konkreten Termin verständigt.

Die nächsten allgemeinen Kommunalwahlen in Bayern sollen am 8. März 2026 stattfinden. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen.

Die Auswahl war allerdings auch begrenzt: Nachdem die vergangenen allgemeinen Kommunalwahlen am 15. März 2020 waren, müssen die nächsten Kommunalwahlen nach dem Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz an einem Sonntag im März 2026 erfolgen.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) schlug den 8. März vor, weil dieser aus wahlorganisatorischen und grundsätzlichen Erwägungen am günstigsten sei: „Sowohl der Wahltag als auch mögliche Stichwahlen fielen am 8. März 2026 nicht in die Schulferien, in denen eine geringere Wahlbeteiligung und eine geringere Zahl an Wahlhelfern zu erwarten wären.“ Deshalb schieden für ihn der 15., der 22. und der 29. März aus. Und gegen den 1. März habe gesprochen, dass wesentliche Vorbereitungsfristen an Feiertagen abgelaufen wären. Der Termin soll nun mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt werden.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-274700/2