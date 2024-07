Kabinett beschließt Superrisikokapitalfonds für Start-ups

Mehr Geld für Start-ups - auch damit will die Staatsregierung die Wirtschaft im Freistaat ankurbeln. Nun werden die Pläne konkreter.

München (dpa/lby) - Start-ups können in Bayern künftig auf mehr finanzielle Unterstützung vom Freistaat hoffen: Von 2025 an soll ein Superrisikokapitalfonds bereitstehen, für Start-ups in der Wachstumsphase. Das Fondsvolumen soll 600 Millionen Euro betragen, der staatlichen Finanzierungsanteil soll bei bis zu 50 Millionen Euro pro Unternehmen liegen. Das hat das Kabinett beschlossen - und setzt damit eine weitere Ankündigung aus der jüngsten Regierungserklärung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in die Tat um.

Gleichzeitig soll die Förderbank LfA zu einer starken Mittelstands- und Transformationsbank ausgebaut werden, einer Art „Bayern-KfW“. Fördersummen sollen verdoppelt werden. Die Darlehen sollen künftig auch für den größeren Mittelstand (Jahresumsatz bis 500 Millionen Euro) geöffnet sein. Das genaue Konzept soll im Herbst im Kabinett beschlossen werden.

© dpa-infocom, dpa:240702-930-161619/1