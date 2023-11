Das Bayernkabinett hat zum ersten Mal in dieser Legislaturperiode getagt und direkt zwei Beschlüsse gefasst: Zum einen soll eine Chipkarte für Asylbewerber kommen. Die Idee dahinter: Sachleistungen statt Geldleistungen. Zum anderen sollen verpflichtende Sprachtest an Schulen eingeführt werden. Beide Maßnahmen sollen nun auch zügig in die Tat umgesetzt werden.