Kabel defekt: Stromausfall in Nürnberg

Wegen zwei defekter Mittelspannungskabel in einem Umspannwerk ist in Teilen der Nürnberger Innenstadt am Sonntagmittag der Strom ausgefallen. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers N-ERGIE Netz GmbH mitteilte, waren Privathaushalte, Kaufhäuser und Banken im Bereich zwischen Bauhof und Plärrer von dem Ausfall betroffen.

Laut einer Mitteilung konnten Techniker die Störung rund eine Stunde nach Auftreten beheben und die betroffenen Gebäude nach und nach wieder mit Strom versorgen. Nun werde nach dem genauen Grund für die defekten Kabel gesucht, sagte die Sprecherin. Wie viele Haushalte genau ohne Strom waren, konnte die Sprecherin nicht mitteilen.

