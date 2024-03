Kabarettpreisträger: Zungenbrecher, Politik und Ehe-Chaos

Politisches Kabarett, Gesellschaftssatire, Zungenbrecher und die Fallstricke langjähriger Beziehungen - der Bayerische Kabarettpreis verspricht, amüsant zu werden. Der Hauptpreis geht an Florian Schroeder.

Würdigung für Herbert & Schnipsi: Das Komiker-Duo Hanns Meilhamer und Claudia Schlenger erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises. Das Ehepaar zeige unnachahmlich, dass es gesünder sei, dem Ernst des Lebens mit Humor zu begegnen - eine gerade in Krisenzeiten heilsame Haltung, begründete die Jury. Den Hauptpreis bekommt Florian Schroeder, der Musikpreis geht an Bodo Wartke. Die Auszeichnungen werden am 4. November in München verliehen und am 7. November im BR Fernsehen ausgestrahlt, wie der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mitteilte.

Der aus Lörrach stammende Schroeder überzeugte die Jury mit seinen satirischen Analysen der Gesellschaft. Sie seien brillant und schreiend komisch. Zudem amüsiere der 44-Jährige sein Publikum mit perfekten Parodien etwa auf Angela Merkel, Robert Habeck oder Markus Lanz. Den 46-Jährigen Wartke nannte die Jury einen Glücksfall für die Kabarettszene. Hervorgehoben wurde sein exzellentes Klavierspiel und seine Liebe zu kunstvollem Wortspiel und Wortwitz. Bekannt ist der 46-Jährige unter anderem für rasend schnell vorgetragene Zungenbrecher wie „Der dicke Dachdecker“. Amüsant kommentiert er den Alltag, aber auch politische und gesellschaftliche Themen wie den Turbokapitalismus oder die Gefahren für die Demokratie.

Insgesamt werden an dem Abend im Lustspielhaus fünf Ehrungen vergeben. Den Creator-Preis erhält Phil Laude, Comedian, Schauspieler und Video-Produzent, bekannt für Auftritte als Alman oder Yung Larry Lauch. Ana Lucía Cruz Saco Lesevic wird als Senkrechtstarterin ausgezeichnet. Die 25-Jährige macht seit 2019 Standup-Comedy und lebt in München.

