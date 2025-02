Kabarettist Barwasser: „Jetzt so alt wie Erwin Pelzig“

Der Kabarettist Frank-Markus Barwasser wird 65 Jahre alt. Statt an Rente zu denken, arbeitet er an einem neuen Bühnenprogramm. Dafür sucht er Antworten in der stoischen Philosophie.

Der Kabarettist Frank-Markus Barwasser nähert sich seiner Bühnenfigur Erwin Pelzig an - zumindest im Alter. „Pelzig war gefühlt immer älter als ich. Wenn der Punkt kommt, an dem sich das umdreht, muss ich nachdenken“, sagte Barwasser anlässlich seines bevorstehenden Geburtstages der Deutschen Presse-Agentur. Barwasser wird am Sonntag 65 Jahre alt.

Noch denkt der Künstler jedoch nicht an Rente. Auch soll Pelzig seine Hauptfigur bleiben. Barwasser schreibt aktuell an einem neuen Bühnenprogramm, das im Frühling starten soll. „Dafür versuche ich der Frage nachzugehen, was der uns alle überfordernde Weltenwahnsinn mit uns macht“, so Barwasser. Für die Antwort recherchiert er nach eigenen Angaben unter anderem in der Hirnforschung, der Menschheitsgeschichte und der Philosophie der Stoiker.

Unterhalten ohne banal zu werden

Das Ganze in ein Bühnenstück zu bringen, sei nicht immer einfach, meint Barwasser. „Die Herausforderung ist, Unterhaltungsansprüchen gerecht zu werden, ohne läppisch oder banal zu werden.“ Ihm selbst helfe die Beschäftigung mit „Themen, die nicht immer heiter stimmen“, beim Verarbeiten.

Barwasser wurde in Würzburg geboren und lebt inzwischen in Mainz. Bekannt wurden er und seine Kunstfigur Erwin Pelzig unter anderem durch Sendungen des Bayerischen Rundfunks und die ZDF-Fernsehsendung „Neues aus der Anstalt“.

Zu seinem bevorstehenden Geburtstag sagt der Kabarettist: „Ich habe kein Problem mit meinem Alter, aber ich bin überrascht, wie schnell es gekommen ist.“

