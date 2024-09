K-Frage der Union: Bayern wollen viel lieber Söder als Merz

CSU-Parteitag mit Wahl des Parteivorstands - Friedrich Merz und Markus Söder: In Bayern hat der CSU Chef in Sachen Kanzlerkandidatur Heimvorteil. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Im Freistaat hat Markus Söder in Sachen Kanzlerkandidatur Heimvorteil. Hier liegt er in einer aktuellen Befragung weit vor CDU-Chef Friedrich Merz.

Ginge es nach den bayerischen Wählern, wäre Markus Söder die Kanzlerkandidatur der Union sicher. In einer aktuellen Umfrage im Auftrag von „17.30 Uhr SAT.1 Bayern“ in Bayern gaben 41 Prozent dem CSU-Chef den Vorzug. Merz kam lediglich auf 10 Prozent. Unter potenziellen CSU-Wählern lag Söder mit 55 zu 13 Prozent vorne. In beiden Gruppen wäre Merz nur dritte Wahl, jeweils knapp hinter Hendrik Wüst, der jedoch inzwischen nicht mehr für eine Kanzlerkandidatur der Union zur Verfügung steht.

Wäre am Sonntag in Bayern Landtagswahl hieße der Gewinner der Umfrage zufolge voraussichtlich CSU. Das Umfrageinstitut projiziert auf Basis der Befragung 42 Prozent für die CSU. Das wären fünf Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl im Oktober. Die Freien Wähler verlören knapp fünf Prozentpunkte und kämen auf elf Prozent - knapp hinter der AfD mit zwölf Prozent, die damit knapp drei Punkte zur Landtagswahl einbüßen würde. Für die Grünen projiziert GMS zehn Prozent - gut vier Prozentpunkte weniger als im Oktober vergangenen Jahres.

Die SPD sehen die Demoskopen leicht im Minus bei noch sieben Prozent, knapp vor dem neuen BSW mit sechs Prozent. Die FDP käme auf zwei Prozent, gleichauf mit der Bayernpartei, die Linke auf ein Prozent.

Das Umfrageinstitut GMS hat für den „Wählercheck“ im Zeitraum von 11. September bis 16. September 2024 insgesamt 1048 Menschen befragt.

