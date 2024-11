JVA Gablingen: Ermittlungen jetzt auch gegen freigestellte Leiterin

Im Verfahren um die mutmaßlichen Misshandlungen von Häftlingen in der JVA Gablingen ermittelt die Staatsanwaltschaft Augsburg nun auch gegen die vorläufig vom Dienst freigestellte Leiterin der Justizvollzugsanstalt.









Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilt, richte sich das Verfahren nunmehr gegen 17 Beschuldigte. Bislang wurde lediglich gegen die stellvertretende Leiterin und 15 Mitarbeiter ermittelt.



Nun sei gegen die vorläufig vom Dienst freigestellte Leiterin der JVA Gablingen ein Ermittlungsverfahren insbesondere wegen des Tatvorwurfs der Körperverletzung im Amt eingeleitet worden, so die Staatsanwaltschaft. Beim zuständigen Amtsgericht Augsburg seinen Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt worden. Am Freitag seien die Durchsuchungsbeschlüsse zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg vollzogen worden. Dabei wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt, die nunmehr ausgewertet werden.

jaf