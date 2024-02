Junge und Jugendliche durch Feuerwerkskörper verletzt

Ein 8-Jähriger und eine 14-Jährige sind in München beim Spielen mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt worden. Der Sprengkörper sei am Dienstag in ihren Händen explodiert, teilte die Feuerwehr mit. Der Junge habe sich schwer an den Händen verbrannt. Das Mädchen habe leichtere Brandverletzungen und Schnitte erlitten. Die beiden seien in eine Spezialklinik gebracht worden. Ein Polizeisprecher konnte am Dienstagnachmittag zunächst nichts über mögliche Ermittlungen in dem Fall sagen.

© dpa-infocom, dpa:240213-99-974760/3