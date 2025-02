Die juristische Aufarbeitung eines verbotenen Autorennens im Landkreis Rottal-Inn, bei dem eine 21-Jährige unschuldig ums Leben kam, geht in die nächste Runde. Bei dem Unfall am 4. Juli auf der B 388 bei Unterdietfurt war ein damals noch 19-jähriger Fahrer eines BMW frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengeprallt und hatte anschließend ein Auto gerammt. Die junge Motorradfahrerin Maya Massali starb noch an der Unfallstelle.