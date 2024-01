Junge rennt Ball hinterher und wird von Auto angefahren

Ein Junge ist beim Ballspielen in Nürnberg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Als der Ball auf eine Straße rollte, war das Kind im Grundschulalter hinterhergerannt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin nahm den Jungen demnach zwar wahr, rechnete jedoch nicht damit, dass er die Straße überqueren wollte. Es kam zum Unfall, bei dem laut Polizei ein Reifen des Autos über den Fuß des Jungen rollte. Schwer verletzt wurde er am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht.

