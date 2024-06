Junge Kühe verenden bei Brand auf Bauernhof

Feuerwehr - Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. - Foto: Pia Bayer/dpa/Symbolbild

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Schwaben ist der Landwirt leicht verletzt worden, mehrere junge Kühe sind verendet. Der landwirtschaftliche Teil des Bauernhofs sei nicht mehr zu retten, das Wohnhaus in Scheidegg im Landkreis Lindau (Bodensee) aber schon, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Tiere bei dem Feuer genau starben, war zunächst nicht bekannt. „Einige wenige“, sagte der Polizist. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag aus.

