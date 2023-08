Krankenwagen - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In der Oberpfalz ist eine junge Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war am Freitag in Pemfling (Landkreis Cham) unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach links von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Einsatzkräfte das Dach des Wagens aufschneiden, um die Frau zu bergen. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

