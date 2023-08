Jungbulle Uwe bricht auf Autobahn aus Anhänger aus

Gesperrte Straße - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». - Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Ein Jungbulle ist auf der Autobahn 9 in Oberfranken während der Fahrt aus einem Transportanhänger ausgebrochen und hat so eine Vollsperrung ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gelang es dem Tier namens Uwe am Dienstag nach Angaben des Fahrers bei Selbitz (Landkreis Hof) in Grenznähe zu Thüringen bei einem Tempo von rund 80 Kilometern pro Stunde, die Bordwand zu überwinden und aus dem Anhänger zu springen. Der Jungbulle sei bei der «zweifelsohne sportlichen Einlage» auf der Fahrt von einem Hof zum anderen unverletzt geblieben.

Das Tier sei schließlich an einer Böschung stehen geblieben. Daraufhin hätten mehrere Autofahrer die Polizei verständigt. Die Beamten hätten in der Folge die Autobahn in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt.

Jungbulle Uwe wurde demnach mit einem Betäubungspfeil aus sicherer Entfernung beruhigt und schließlich mit einem Radlader von der Fahrbahn gebracht. Inzwischen gehe es dem Tier nach Angaben des Transporter-Fahrers wieder gut, teilte die Polizei mit. Uwe habe «alles gut überstanden» und sei «gesund und munter bei seinen weiblichen Artgenossinnen auf der Weide».

© dpa-infocom, dpa:230823-99-929656/2