Jugendlicher zündet Rakete aus Auto und verletzt Mann

Ein Jugendlicher hat als Beifahrer in Niederbayern eine Feuerwerksrakete aus einem fahrenden Auto heraus gezündet. Die Rakete soll durch das offene Autofenster eines 39-Jährigen geflogen sein und ihn dabei touchiert und verletzt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Rakete sei dann aus dem Fahrzeug in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) geflogen und im Freien abgebrannt. Danach zündete der 16-jährige Verdächtige den Angaben zufolge erneut einen pyrotechnischen Gegenstand in Richtung des 39-Jährigen. Zudem soll er dem älteren Mann den Mittelfinger gezeigt haben. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231229-99-436189/4