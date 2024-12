Jugendlicher tötet Vater in Mittelfranken

Vieles ist noch unklar: In Rückersdorf im Nürnberger Land hat ein Jugendlicher seinen eigenen Vater mit einem Messer attackiert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein Jugendlicher hat in Rückersdorf im Nürnberger Land seinen Vater getötet. Zwischen den beiden sei es gegen 19.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Der Jugendliche habe seinen Vater dabei mit einem Messer angegriffen. Dieser sei noch schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden und dort gestorben.

Der Jugendliche sei festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei in Schwabach habe die Ermittlungen aufgenommen. Der Sprecher machte keine Angaben zum Alter von Opfer und Täter. Auch zur Frage, wer die Polizei verständigte, äußerte er sich nicht.

