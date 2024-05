Jugendlicher soll mit Softair-Pistole geschossen haben

Ein Jugendlicher soll in Füssen (Landkreis Ostallgäu) mit einer Softair-Pistole aus einem Fenster auf Passanten geschossen haben. Die Polizei fand bei dem 17-Jährigen am Montag zwei Pistolen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Gegen ihn werde nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei. Derzeit sei nicht bekannt, ob Menschen durch die Schüsse verletzt worden seien. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen der Schüsse.

