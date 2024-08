Jugendlicher soll Mann mit Messer verletzt haben

Ein Jugendlicher und ein 29-Jähriger geraten in einen Streit. Am Ende hat der Ältere Stichverletzungen am Oberkörper. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Mit einem Messer soll ein Jugendlicher einen Mann in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) erheblich verletzt haben. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Der dringend Tatverdächtige soll am Sonntag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zwischen dem Jugendlichen und einem 29-Jährigen habe sich am späten Freitagabend im Bereich des Bahnhofs in Bad Endorf ein Streit entwickelt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jugendliche dabei ein Messer gezogen und den Mann mit mehreren Stichen am Oberkörper verletzt haben.

In der Nähe des Tatortes sei es außerdem zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Inwieweit die Vorfälle zusammenhängen sei Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, sagte ein Sprecher.

Der Jugendliche flüchtete am frühen Morgen zunächst, später nahmen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in Bad Aibling fest. Der 29-Jährige habe sich selbst ins Krankenhaus begeben. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht. Weitere Details zu Motiv, Hintergründen und Ablauf waren zunächst nicht bekannt.

