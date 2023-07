Jugendlicher schert Neunjährigem die Augenbrauen ab

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat im schwäbischen Landkreis Dillingen einen Schüler bedroht und ihm die Augenbrauen abrasiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielt sich der Neunjährige auf einem Schulgelände in Wertingen auf, als er von einem etwa 14- bis 16-jährigen Jugendlichen angegriffen wurde.

Der Täter drückte den Schüler den Angaben zufolge gegen einen Baum und bedrohte ihn. Dann rasierte er ihm die Augenbrauen ab und flüchtete mit einem E-Scooter. Die Polizei vermutet, dass der Jugendliche einen Einwegrasierer verwendete. Der Neunjährige ging nach dem Vorfall, der sich bereits am 17. Juli ereignete, weiter in den Unterricht. Am Nachmittag desselben Tages erstatteten die Eltern dann Anzeige.

Der Junge habe angegeben, den Angreifer nicht zu kennen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Weil die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ins Stocken geraten seien, hoffe man nun durch Hinweise von Zeugen den Täter finden zu können. Er soll einen grauen Pullover mit Kapuze, schwarze Sportschuhe sowie schwarzen Ohrschmuck und ein Armband mit einem halben, gebrochenen Herz getragen haben.

© dpa-infocom, dpa:230726-99-540514/2