Jugendlicher mit Softair-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Blaulicht - Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. - Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 17-Jähriger in Kampfmontur mit Softair-Waffe hat in Oberbayern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen hätten gemeldet, dass der Jugendliche bewaffnet mit Helm und Sturmhaube sowie in Flecktarn in Rosenheim unterwegs sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 17-Jährige aus Unterfranken, der bei seiner Oma zu Besuch gewesen sei, habe sich am Donnerstagabend auf Anweisung der Beamten auf den Boden gelegt und sich durchsuchen lassen. Dabei hätten die Ermittler neben der Softair-Waffe auch ein Kampfmesser gefunden.

Da auch solche Spielzeugpistolen als Anscheinswaffen gelten, sei es verboten, sie in der Öffentlichkeit zu tragen, teilte die Polizei mit. Dem Jugendlichen drohe daher eine Geldbuße von bis zu 10.000 Euro.

