Jugendlicher in U-Haft nach möglicher Brandserie

Immer wieder brannte es in einer schwäbischen Gemeinde. Die Polizei vermutet eine Brandserie. Nach einer Durchsuchung erhärtete sich der Verdacht gegen einen Jugendlichen. Nun wurde er festgenommen.

Nach einer mutmaßlichen Brandserie im Landkreis Oberallgäu ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Es sei aber weiterhin unklar, ob der Jugendliche allein gehandelt habe oder nur Mittäter sei, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen laufen.

In den letzten Monaten sei es in Blaichach immer wieder zu Bränden gekommen, die im Zusammenhang mit einer möglichen Brandserie stehen könnten. Unter anderem sollen dabei Holzstapel, Mülleimer und sogar eine Garage in Flammen gestanden haben. Es werde geprüft, inwiefern weitere, unaufgeklärte Brände in Zusammenhang stehen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Anfang Oktober zwei Objekte von möglichen Verdächtigen durchsucht. Die Auswertung gefundener Datenträger erhärtete den Verdacht daraufhin gegen den Jugendlichen, dessen Alter nicht genauer genannt wird, wie es hieß. Am Donnerstag wurde er dann festgenommen und einer Haftrichterin vorgeführt.

