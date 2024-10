Jugendlicher flieht in Bamberg im Auto seiner Eltern vor Polizei – und landet im Klärbecken

Ein Jugendlicher ist in Bamberg im Auto seiner Eltern vor der Polizei geflüchtet und in einem Klärbecken gelandet. Der Wagen versank darin nach Polizeiangaben vollständig. Foto: Ferdinand Merzbach/dpa

Ein Jugendlicher hat in der Nacht auf Dienstag mit zwei Freunden eine Spritztour mit dem Auto seiner Eltern unternommen. Als ihn die Polizei in Bamberg kontrollieren wollte, flüchtete er. Die Flucht endete in einem Klärbecken.









Eine Streife hatte das Auto laut der Polizei mit den drei Jugendlichen in der Nacht im Stadtgebiet kontrollieren wollen. Doch der Fahrer gab Gas. Während der Flucht vor der Polizei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab.





Auto durchbricht Zaun von Kläranlage und landet in Klärbecken





Das Auto durchbrach der Polizei zufolge den Zaun der Kläranlage und landete im Klärbecken. Der Wagen versank darin nach Polizeiangaben vollständig. Der Jugendliche und seine zwei Freunde konnten sich selbst aus dem Auto retten. Der Fahrer und ein Beifahrer wurden demnach leicht verletzt.



Die Feuerwehr musste den Wagen bergen. „Der Schaden an der Kläranlage ist noch nicht abschätzbar, dürfte aber erheblich sein“, heißt es im Polizeibericht. Der jugendliche Fahrer muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten.

− dpa/fra