Jugendliche zünden Mann bei Maibaumwache an: Prozessauftakt am Amtsgericht Deggendorf

Unter diesem Maibaum in Niederpöring soll sich die Tat ereignet haben, um die es in sieben angesetzten Verhandlungstagen am Amtsgericht Deggendorf geht. − Foto: Zema

Jugendliche sollen in der Gemeinde Oberpöring (Landkreis Deggendorf) bei einer Maibaumwache 2023 einen damals 40-jährigen Mann angezündet haben: Dazu hat am Mittwoch die erste Verhandlung beim Jugendschöffengericht am Amtsgericht Deggendorf gegen sieben Angeklagte stattgefunden.









Unter den Angeklagten befinden sich fünf Jugendliche, die vermummt im Gerichtssaal erschienen sind. Angesichts des großen Medieninteresses wurde die Verhandlung vom Amtsgericht in den großen Gerichtssaal des Landgerichts verlegt.





Öffentlichkeit ausgeschlossen

Allerdings wurde die Öffentlichkeit in der Verhandlung ausgeschlossen: Die jugendlichen Angeklagten hatten Anträge auf nichtöffentliche Verhandlung gestellt, denen das Gericht stattgegeben hat. Auch alle weiteren Verhandlungen, die zu dem Verfahren anberaumt sind, erfolgen nichtöffentlich.



Die Anklageschrift wurde ebenfalls nicht öffentlich verlesen. Im April hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass Anklage gegen sieben Personen erhoben werde und der Fall vor Gericht verhandelt wird.





Opfer „bewusst angezündet“

Damals teilte Oberstaatsanwalt Horst Müller in einer Pressemitteilung mit, dass bei zwei Angeschuldigten im Kern ein Verbrechen der schweren Körperverletzung zur Last gelegt werde. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft „in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken den 41-jährigen Geschädigten unter dem Biertisch heimlich mit einer leicht entflammbaren Flüssigkeit bespritzt und kurz darauf die sich entwickelnden Dämpfe mit einem Feuerzeug entzündet“ haben. Dabei sei die Kleidung des Geschädigten in Flammen aufgegangen und der Geschädigte erlitt schwerste Brandverletzungen.



Weiteren fünf Beschuldigten wird unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. Bei den Angeklagten handle es sich um Jugendliche unter 18 Jahren beziehungsweise Heranwachsende unter 21 Jahren.





41-Jähriger war schwer verletzt worden

Der betroffene, heute 41-Jährige, war damals schwer verletzt worden. Er konnte selbstständig vom Tatort flüchten und meldete sich am Tag darauf bei der Polizei. Dort sprach er von einem Unfall. Die Ermittlungen ergaben jedoch Widersprüchliches: Es gab Hinweise, das Opfer sei von den mutmaßlichen Tätern und Unbeteiligten beeinflusst worden um die Tat zu vertuschen.



Das schwer verletzte Opfer musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Dort waren mehrere operative Eingriffe notwendig.

− gs/oz