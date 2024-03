Jugendliche werfen Böller auf Schülerinnen

Unbekannte Jugendliche haben einen Böller auf zwei Schülerinnen geworfen. Bei dem Vorfall in Bad Neustadt an der Saale (Kreis Rhön-Grabfeld) wurden die 11-Jährige und die 14-Jährige leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden hatten den Fall am Donnerstag zur Anzeige gebracht. Demnach war der Böller zwischen ihnen explodiert. Anschließend sahen die Mädchen mehrere unbekannte Jugendliche davonrennen. Zunächst suchte die Polizei nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-352797/2