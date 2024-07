Jugendliche nach Bränden in Erlangen festgenommen

Feuerwehr Symbolbild - Die Feuerwehr löschte die Brände in der Nacht in Erlangen. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Erst brennt in der Nacht ein Verschlag für Mülltonnen. Danach steigt Rauch nahe einer Tankstelle auf. Schnell fällt der Verdacht auf drei Jugendliche.

Drei Jugendliche sind in Erlangen nach Bränden festgenommen worden. Sie sollen eine Gartenhütte und einen Metallverschlag für Mülltonnen in Brand gesetzt haben, teilte die Polizei mit. Bei einer weiteren Gartenhütte entdeckte die Besitzerin verkohlte Stellen, in Brand geriet die Hütte demnach aber nicht. Auch dafür sollen die 16-Jährigen verantwortlich sein. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittler prüfen, ob das Trio für weitere gelegte Feuer in der Region in Betracht kommt.

