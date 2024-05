Jugendliche mit Messer bedroht: 19-jähriger in U-Haft

Ein junger Mann soll drei Jugendliche in Unterfranken mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Der 19 Jahre alte Tatverdächtige wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung erließ. Er kam nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Freitag in eine Justizvollzugsanstalt.

Demnach hatte sich eine Gruppe junger Männer am Mittwoch in einem Parkhaus in Bad Kissingen getroffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige dann unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Rucksacks eines 16-Jährigen gefordert haben. Auch zwei weitere Jugendliche soll der 19 Jahre alte Mann bedroht haben, während zwei weitere junge Männer Ausschau nach Passanten hielten.

Die drei Jugendlichen konnten das Parkhaus anschließend unverletzt verlassen, wie es hieß. Aus dem Rucksack nahm der Tatverdächtige dann eine niedrige Summe Bargeld. Kurze Zeit später erkannte der 16-Jährige den 19-Jährigen auf einer Straße wieder und alarmierte die Polizei.

