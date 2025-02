Jugendliche fahren außen an Straßenbahn mit

Prozess um Bürgerbegehren zu Stadtwerke Augsburg - Die beiden Jugendlichen fuhren außen an der Straßenbahn mit. (Archvibild) - Foto: picture alliance / Stefan Puchner/dpa

Eine Augsburger Polizeistreife staunt nicht schlecht, als sie zwei außen an einer Straßenbahn mitfahrende Jugendliche sieht. Für das Duo könnte die gefährliche Aktion Folgen haben.

Die Polizei in Augsburg hat eine Straßenbahn gestoppt, an der zwei Jugendliche außen mitfuhren. Die beiden 14-Jährigen hätten auf einer Art Stoßdämpfer am Ende der Straßenbahn gestanden, als sie einer Streife aufgefallen seien, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten die Tram daraufhin angehalten.

Die beiden Jugendlichen seien zu einer Polizeidienststelle gebracht und in die Obhut ihrer Eltern gegeben worden. Ermittelt werde gegen die beiden wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

© dpa-infocom, dpa:250204-930-365139/1