Jugendliche (17) in Bad Tölz schwer verletzt – Tatverdächtige flüchten

Bei einem Streit ist am Mittwochabend eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in einer dezentralen Unterkunft für Asylsuchende in Bad Tölz. Die Angreifer flüchteten laut der Polizei anschließend.









Bei dem Streit hätten mehrere Männer einen 24-Jährigen sowie einen 33-Jährigen, „möglicherweise unter Beteiligung eines Pkw“, leicht bis mittelschwer verletzt, teilt die Polizei mit. Eine 17-Jährige wurde schwer verletzt, schwebt aber nicht mehr in Lebensgefahr.





Festnahme an deutsch-französischer Grenze

Die ukrainischen Tatverdächtigen flüchteten laut der Polizei mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. An den Fahndungsmaßnahmen war auch die Kripo Rosenheim beteiligt.



Am Donnerstagabend fand man das Auto eines Tatverdächtigen. Es befand sich an der deutsch-französischen Grenze im Bereich Ottersweier (Baden-Württemberg). Einsatzkräfte nahmen letztendlich drei dringend Tatverdächtige (23 Jahre, 25 Jahre und 50 Jahre) vorläufig fest.





Ermittlungen gegen 50-Jährigen wegen versuchten Totschlags

Wie die Polizei mittelt, wird nun unter anderem gegen den 50-jährigen Mann wegen versuchten Totschlages ermittelt. Gegen alle drei Beschuldigte wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

