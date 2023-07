Jonas Kaufmann sagt Konzert ab: Multiresistenter Keim

Jonas Kaufmann sagt erneut Konzert ab - Jonas Kaufmann, Opernsänger (Tenor). - Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der Startenor Jonas Kaufmann (54) hat erneut ein Konzert abgesagt - und nennt nun auf seiner Homepage einen Grund: Er leide an einem multiresistenten Keim. Dies sei kürzlich festgestellt worden.

Die für Freitag geplante festliche Operngala der Thurn und Taxis Schlossfestspiele mit Kaufmann in Regensburg wurde deshalb abgesagt. Das Konzert müsse ersatzlos ausfallen, teilten die Veranstalter mit.

«Seit vielen Monaten kämpfe ich bei meinen Auftritten immer wieder mit Hustenanfällen und übermäßigem Schleim, deren Ursache bisher nicht erkannt wurde», erläuterte Kaufmann weiter. Nun sei die Einnahme von Antibiotika in hoher Dosierung mit entsprechend möglichen Nebenwirkungen erforderlich. Zunächst sei das erste Konzert nach Beginn der Einnahme an der Waldbühne Berlin erstaunlich gut verlaufen. Doch nun hätten die Symptome stark zugenommen, so dass er sich nicht in der Lage sehe, Konzerte zu singen.

Mehrere Termine, unter anderem in Regensburg, müsse er somit «schweren Herzens» absagen. «Trotz dieser Enttäuschung bin ich froh, endlich die Ursache der anhaltenden Probleme gefunden zu haben; und so muss ich meinem Körper einfach die nötige Ruhe geben, mit dem aggressiven Keim fertig zu werden, um endlich wieder völlig gesund zu werden.»

Erst im Juni war bekannt gegeben worden, dass Kaufmann die Leitung der Festspiele Erl in Österreich übernehmen wird. Der aus München stammende Opernsänger folgt im September 2024 als Intendant auf Bernd Loebe. Kaufmann hatte betont, dass die neue Aufgabe ab nächstem Jahr nicht das Ende seiner Sängerkarriere bedeute. Es werde eine zusätzliche Karriere sein, keine alternative.

