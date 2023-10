Joggerin in Oberösterreich von Hund totgebissen – Halterin schwer verletzt

Auf diesem Feldweg bei Naarn in Oberösterreich passierte am Montagvormittag die tödliche Hundeattacke. Eine Joggerin wurde von einem American Staffordshire Terrier (kleines Foto) angegriffen und totgebissen. Bei der Hunderasse handelt es sich um einen sogenannten Listenhund, der als gefährlich eingestuft wird. − Symbolbild: Team Fotokerschi.at/Taras Panchuk/dpa

Eine Joggerin ist am Montagvormittag in Naarn im Bezirk Perg in Oberösterreich von einem Hund totgebissen worden. Die Frau wurde bei der Attacke so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb.









Der Angriff habe sich um 9.15 Uhr auf einem Feldweg ereignet, bestätigte die Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich, Fulya Öncel, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern. Die Identität des Opfers sei noch nicht geklärt, sagte Öncel am Nachmittag. Die Frau sei zwischen 20 und 40 Jahre alt gewesen, so die erste Vermutung der Polizei.





Auch Hundehalterin selbst schwer verletzt





Die Hundebesitzerin habe ihren American Staffordshire Terrier Gassi geführt, als dieser unvermittelt auf die vorbeikommende Joggerin losging. Ob das Tier angeleint war, konnte Polizeisprecherin Öncel nicht sagen. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch sei unklar, aus welchem Grund der Hund so aggressiv wurde, dass er die Läuferin totbiss. Die Hundehalterin habe dazu noch nicht befragt werden können, da sie bei ihrem Versuch, den wildgewordenen American Staffordshire Terrier von der Joggerin wegzuzerren, selbst schwer verletzt wurde. Sie musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.





Diese Regelungen für Hundehaltung gibt es in Österreich





In Oberösterreich gibt es keine besonderen Auflagen für die Haltung von bestimmten Hunderassen. Jeder, der sich einen Hund zulegen möchte, muss lediglich vorher einen sechsstündigen Sachkunde-Kurs absolvieren. In den Bundesländern, in denen das Gesetz sogenannte Listenhunde definiert, steht der American Staffordshire Terrier auf jener Liste. Dies bedeutet, für die Haltung dieser Rassen gelten eigene Voraussetzungen, die von Bundesland zu Bundesland in Österreich variieren. Auch in Bayern gilt ein American Staffordshire Terrier als Listenhund, der damit als gefährlich eingestuft wird. Seine Haltung ist mit Einschränkungen und Auflagen verbunden.

