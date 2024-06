Jetzt live: Kabinett zur aktuellen Hochwasserlage in Bayern

Auch wenn in einigen Kommunen bereits die Aufräumarbeiten beginnen, hat das Hochwasser vor allem den Süden und Osten Bayerns weiter fest im Griff. Nun hat das bayerische Kabinett dazu getagt.



Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte bei einem Besuch im oberbayerischen Reichertshofen gesagt: „Die Lage ist und bleibt ernst und kritisch und angespannt.“ Am Dienstag beschäftigte sich das bayerische Kabinett mit der Hochwasserlage und möglichen Hilfen für Betroffene. In einer Pressekonferenz um 12 Uhr gibt die Regierung die Ergebnisse der Sitzung bekannt.



Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz live: