Jetzt im Livestream: Das sagen Söder und Fiala nach dem bayerisch-tschechischen Gipfel

Petr Fiala (l), Ministerpräsident von Tschechien, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - hier bei einem Treffen im Vorjahr in Prag - kommen heute in Regensburg zusammen. Foto: Archiv dpa

Der tschechische Premierminister Petr Fiala ist am Dienstag zu Gast im bayerischen Kabinett. Die Sitzung des Ministerrates (11.45 Uhr) findet in Regensburg statt, wo Fiala und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Nachmittag (15 Uhr) auch am Festakt zur Eröffnung der Landesausstellung im Regensburger Dom teilnehmen und jeweils Ansprachen halten werden. Nach der Kabinettssitzung werden die beiden Politiker auch in Regensburg eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Verfolgen Sie diese bei uns im Livestream: