Jennifer Lynn aus dem Landkreis Regensburg ist im Finale von „The Voice of Germany“

Jennifer Lynn aus Team Samu begeisterte am Freitagabend mit ihrer Performance von Adeles "Easy On Me". − Foto: Joyn/Claudius Pflug

Beim Halbfinale am Freitagabend konnte sich Jennifer Lynn (46) aus dem Landkreis Regensburg einen von insgesamt sechs Plätzen des Finales der 14. Staffel von „The Voice of Germany“ sichern.









Jennifer Lynn aus Team Samu begeisterte am Freitagabend mit ihrer Performance von Adeles "Easy On Me". Am Klavier begleitete sie sich selbst, während Tänzer die Bühne in eine magische Atmosphäre tauchten.





Finale am 6. Dezember





Während Samu und Mark mit zwei Talenten im Finale stehen, kämpfen in den Teams von Yvonne und Kamrad nur noch je ein Talent um den Titel. Neben Jennifer Lynn sind Ingrid Arthur, Emily König, Jenny Hohlbauch, Sebastian Zappel und Kathrin German im Finale, das am 6. Dezember 2024 um 20.15 Uhr stattfindet.

− jmü