Jennifer Lynn aus dem Landkreis Regensburg gewinnt „The Voice of Germany“ 2024

Jennifer Lynn begeisterte die Zuschauer bei „The Voice of Germany“. Foto: Joyn/André Kowalski

Jennifer Lynn ist die Gewinnerin der aktuellen Staffel von „The Voice of Germany“. Die Sängerin aus dem Landkreis Regensburg setzte sich gegen alle anderen Kandidaten durch und bringt so den Sieg in die Oberpfalz.









Lynn, die ursprünglich aus Chicago kommt, lebt seit zehn Jahren im Landkreis. Zuvor war sie in Holland als professionelle Musikerin tätig und hat unter Anderem den offiziellen Song für das Internationale Rote Kreuz geschrieben und gesungen.





Mit Team Samu zum Sieg

Nach einigen Jahren, in denen sie nicht aufgetreten ist und sich um ihre beiden Kinder gekümmert hat, kehrte Lynn heuer wieder auf die große Bühne zurück. In der Castingshow war sie im Team des Sängers Samu Haber, der mit seiner Band Sunrise Avenue Bekanntheit erlangt hat.

fk